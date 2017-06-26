В центре Владивостока развернется антинаркотическая акция

Так, 26 июня в 12.00 на двух площадках: в парке Суханова и на Спортивной набережной пройдут социальные уличные акции, организованные Молодежным ресурсным центром города Владивостока.

В профилактических мероприятиях примут участие специалисты краевого наркологического диспансера и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Принять участие в спецпроекте может каждый. В рамках проекта «Равный — равному» волонтеры Молодежного ресурсного центра в доступной форме расскажут подросткам о негативных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.