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03:02 (мск), источник: ДЕЙТА

В центре Владивостока развернется антинаркотическая акция

В международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом владивостокцам проведут лекцию, сообщает ИА «Дейта».

Так, 26 июня в 12.00 на двух площадках: в парке Суханова и на Спортивной набережной пройдут социальные уличные акции, организованные Молодежным ресурсным центром города Владивостока.

В профилактических мероприятиях примут участие специалисты краевого наркологического диспансера и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Принять участие в спецпроекте может каждый. В рамках проекта «Равный — равному» волонтеры Молодежного ресурсного центра в доступной форме расскажут подросткам о негативных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ — сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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