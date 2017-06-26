Осьминог-беглец обжился в Приморском океанариуме

Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.

Осьминог Хэнк, получивший известность из-за попытки побега из Приморского океанариума, хорошо перенес карантин и был переведен из научно-адаптационного корпуса в основное здание Приморского океанариума. У животного не нашли никаких заболеваний и патологий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

Напомним, пойманный месяц назад у острова Русский осьминог сдернул крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбрался наружу. Видео «гуляющего» осьминога разошлось по интернету и СМИ.

По словам сотрудников океанариума, у Хэнка хороший аппетит, что подтверждает отсутствие у животного стресса. Хэнк с удовольствием ест гребешок, креветок и красную рыбу. Вкус пищи осьминоги распознают не языком, преобразованным в терку, а щупальцами. В дегустации участвуют вся внутренняя поверхность щупалец и присоски.

Компанию осьминогу составили морские вороны, керчаки и восточные окуни. Хэнк спокойно отнесся к такому соседству и особого интереса к рыбам не проявляет. Он обживает водоем, курсируя из одного конца в другой, или обследует щупальцами смотровое окно.

Справка: Гигантский осьминог (Enteroctopus dofleini). Обычный вес 1—10 кг. Но зарегистрированы экземпляры весом до 50 кг. На каждом щупальце по 200−300 присосок. Может обитать на глубине до 750 метров и пройти за день до 4 километров.

Над глазами имеет 3−4 кожистых выроста, один из которых в форме ушка. Хищник. Ядовитая слюна парализует жертву и содержит ферменты, способствующие предварительному перевариванию пищи. Мгновенно меняет цвет в зависимости от настроения или маскируясь под любой фон. Испугавшись, выбрасывает через воронку из специального мешка темно-бурые чернила.

В отличие от большинства моллюсков, осьминоги раздельнополы. После спаривания самцы гибнут, а у самок прекращают вырабатываться пищеварительные ферменты, и они навсегда перестают питаться. Так природа позаботилась о том, чтобы осьминоги не съели свое потомство.