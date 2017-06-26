Спасатели потушили пожар на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе во время учения

Участие в тренировке приняли спасатели МЧС, сотрудники различных подразделений предприятия, отделения РЖД, обеспечивающие службы. Было задействовано 15 единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Согласно легенде, на эстакаде во время наполнения цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорание. Оператор установки тут же запустил автоматическую систему пожаротушения. На место происшествия тут же прибыли три отделения пожарной части. Возгорание было ликвидировано, также спасатели организовали охлаждение емкостей, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.
«На очаги пожара было подано несколько лафетных стволов и развернуты три пеногенерирующие установки “Пурга”. Для работы в условиях высоких температур огнеборцы использовали специальный теплоотражающий костюм. Одновременно с пожарными расчетами бригадой железнодорожного состава была произведена расцепка аварийных цистерн от остального поезда для его перегона на безопасную площадку», — отмечается в сообщении