Спасатели потушили пожар на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе во время учения

Участие в тренировке приняли спасатели МЧС, сотрудники различных подразделений предприятия, отделения РЖД, обеспечивающие службы. Было задействовано 15 единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Согласно легенде, на эстакаде во время наполнения цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорание. Оператор установки тут же запустил автоматическую систему пожаротушения. На место происшествия тут же прибыли три отделения пожарной части. Возгорание было ликвидировано, также спасатели организовали охлаждение емкостей, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.