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04:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Спасатели потушили пожар на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе во время учения

Пожарно-тактическое учение провели на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

Участие в тренировке приняли спасатели МЧС, сотрудники различных подразделений предприятия, отделения РЖД, обеспечивающие службы. Было задействовано 15 единиц техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по краю.

Согласно легенде, на эстакаде во время наполнения цистерн произошел разлив нефтепродуктов и возгорание. Оператор установки тут же запустил автоматическую систему пожаротушения. На место происшествия тут же прибыли три отделения пожарной части. Возгорание было ликвидировано, также спасатели организовали охлаждение емкостей, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

«На очаги пожара было подано несколько лафетных стволов и развернуты три пеногенерирующие установки “Пурга”. Для работы в условиях высоких температур огнеборцы использовали специальный теплоотражающий костюм. Одновременно с пожарными расчетами бригадой железнодорожного состава была произведена расцепка аварийных цистерн от остального поезда для его перегона на безопасную площадку», — отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, спасатели оказали помощь сотруднику, оказавшемуся в опасной зоне. «Общую [работу] всех участников можно оценить на “хорошо”. Есть, конечно, вопросы, которые нужно дополнительно проработать и учесть в дальнейшей деятельности, но для этого и проводятся тренировки», — отметил начальник управления пожаротушения и проведения пожарно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Рощин.

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Спасатели потушили пожар на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе во время учения
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