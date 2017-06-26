Охранники брата мэра Владивостока решили не оспаривать приговор

Практически год Фецыч и Таюрский находились под домашним арестом. По сути, все обвинение строилось на показаниях потерпевшего, утверждавшего, что когда он попытался заснять Андрея Пушкарева, идущего от здания УФСБ к машине, на него налетели охранники.

Напомним, корреспондент программы «Честный детектив» Павел Брыкин ранее заявил, что 7 июня 2016 года у здания приморского УФСБ во время съемок репортажа о деятельности арестованного мэра Игоря Пушкарева на него напали охранники ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Востокцемент» (предприятия принадлежат брату градоначальника Андрею Пушкарева) — Олег Фецыч и Антон Таюрский. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенном с насилием, было возбуждено уголовное дело, а сотрудники службы охраны довольно оперативно попали на скамью подсудимых.

Охранники предприятий брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева решили не оспаривать обвинительный приговор, и он вступил в законную силу. За воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста они понесут наказание в виде лишения свободы условно, передает корр. ИА PrimaMedia.

На допросе и в ходе очной ставки Брыкин утверждал, что ему были нанесены 5−8 ударов по телу, после чего он потерял равновесие, упал на бордюр и получил синяк на коленке. Но просмотренные видеозаписи с камер наблюдения такой жестокости не запечатлели, как и злополучного падения на бордюр. Никаких противоправных действий со стороны охранников не заметили даже следователи Гилев и Горелов, ведущие дело мэра и в тот момент проходящие мимо. Правда, последний заявлял, что до него со стороны Фецыча, Таюрского и Брыкина якобы доносилось что-то про Пушкарева и журналиста. Вот за это и зацепилось гособвинение — значит, охранники знали, что имеют дело с журналистом, но не предоставили возможность ему достать пресс-карту.

Фецыч и Таюрский утверждали, что потерпевшего не избивали, не угрожали ему, а просто выполняли свою работу по обеспечению безопасности непосредственного руководителя.

Фрунзенский районный суд Владивостока, выслушав доводы сторон и рассмотрев доказательства по делу, вынес обвинительный приговор. Олегу Фецычу, с учетом смягчающего обстоятельства в виде малолетних детей и отягчающего — совершение преступление группой лиц, назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Антону Таюрскому — 1 год 7 месяцев. Наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Суд не усмотрел необходимости запретить осужденным занимать какие-либо должности.

Фецыч и Таюрский после заседания отметили, что с решением суда они не согласны и намерены обжаловать приговор. Но, согласно картотеке дел Фрунзенского суда, приговор уже вступил в законную силу.