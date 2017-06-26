Охранники брата мэра Владивостока решили не оспаривать приговор
За воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста им вынесли условные сроки.
За воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста им вынесли условные сроки.
Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.
Охранники предприятий брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева решили не оспаривать обвинительный приговор, и он вступил в законную силу. За воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста они понесут наказание в виде лишения свободы условно, передает корр. ИА PrimaMedia.
Напомним, корреспондент программы «Честный детектив» Павел Брыкин ранее заявил, что 7 июня 2016 года у здания приморского УФСБ во время съемок репортажа о деятельности арестованного мэра Игоря Пушкарева на него напали охранники ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» и «Востокцемент» (предприятия принадлежат брату градоначальника Андрею Пушкарева) — Олег Фецыч и Антон Таюрский. По факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации, соединенном с насилием, было возбуждено уголовное дело, а сотрудники службы охраны довольно оперативно попали на скамью подсудимых.
Практически год Фецыч и Таюрский находились под домашним арестом. По сути, все обвинение строилось на показаниях потерпевшего, утверждавшего, что когда он попытался заснять Андрея Пушкарева, идущего от здания УФСБ к машине, на него налетели охранники.
На допросе и в ходе очной ставки Брыкин утверждал, что ему были нанесены 5−8 ударов по телу, после чего он потерял равновесие, упал на бордюр и получил синяк на коленке. Но просмотренные видеозаписи с камер наблюдения такой жестокости не запечатлели, как и злополучного падения на бордюр. Никаких противоправных действий со стороны охранников не заметили даже следователи Гилев и Горелов, ведущие дело мэра и в тот момент проходящие мимо. Правда, последний заявлял, что до него со стороны Фецыча, Таюрского и Брыкина якобы доносилось
Фецыч и Таюрский утверждали, что потерпевшего не избивали, не угрожали ему, а просто выполняли свою работу по обеспечению безопасности непосредственного руководителя.
Фрунзенский районный суд Владивостока, выслушав доводы сторон и рассмотрев доказательства по делу, вынес обвинительный приговор. Олегу Фецычу, с учетом смягчающего обстоятельства в виде малолетних детей и отягчающего — совершение преступление группой лиц, назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев. Антону Таюрскому — 1 год 7 месяцев. Наказание считать условным с испытательным сроком 2 года. Суд не усмотрел необходимости запретить осужденным занимать
Фецыч и Таюрский после заседания отметили, что с решением суда они не согласны и намерены обжаловать приговор. Но, согласно картотеке дел Фрунзенского суда, приговор уже вступил в законную силу.