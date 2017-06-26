Грандиозную пенную вечеринку устроят во Владивостоке на День города

Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.

Небывалого масштаба пенная вечеринка ждет горожан во время празднования дня рождения Владивостока в этом году. Как рассказал ИА PrimaMedia проект-менеджер компании Stage Pro In Мирослав Лапп, в этот раз на головы горожан выльется четыре тонны вспененной воды, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

— В течение всего 30 июня на площади будет идти концерт и работать разнообразные станции для детей и взрослых. К вечеру от творческих коллективов переходим к местным группам, которые разогреют публику к выступлению Евы Польны. Во время ее концерта будет шикарное световое шоу и, конечно, пенная вечеринка. В этот раз воды будет четыре тонны, и выливать ее мы будет в течение 25 минут — рассказывает Лапп.

Он отметил, что в прошлом году на пену ушла всего одна тонна воды, которая закончилась за 10 минут. Представитель Stage Pro In также рассказал, почему сцену решено было установить возле строящегося храма, а не напротив памятника борцам за власть советов.

— В таком положении больше людей видит и слышит то, что происходит на сцене. Когда сцена стоит напротив памятника, то большие части площади остаются как бы вне концерта. А так послушать и посмотреть сможет больше людей, — говорит менеджер.

Сама сцена имеет ширину 38 метров, глубину 14 метров и высоту с 5-этажный дом. На ней будет расположено множество светодиодных экранов и большие разрывные панели.