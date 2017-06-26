Грандиозную пенную вечеринку устроят во Владивостоке на День города
Четыре тонны воды выльют на головы горожан за 25 минут.
Четыре тонны воды выльют на головы горожан за 25 минут.
Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.
Небывалого масштаба пенная вечеринка ждет горожан во время празднования дня рождения Владивостока в этом году. Как рассказал ИА PrimaMedia
— В течение всего 30 июня на площади будет идти концерт и работать разнообразные станции для детей и взрослых. К вечеру от творческих коллективов переходим к местным группам, которые разогреют публику к выступлению Евы Польны. Во время ее концерта будет шикарное световое шоу и, конечно, пенная вечеринка. В этот раз воды будет четыре тонны, и выливать ее мы будет в течение 25 минут — рассказывает Лапп.
Он отметил, что в прошлом году на пену ушла всего одна тонна воды, которая закончилась за 10 минут. Представитель Stage Pro In также рассказал, почему сцену решено было установить возле строящегося храма, а не напротив памятника борцам за власть советов.
— В таком положении больше людей видит и слышит то, что происходит на сцене. Когда сцена стоит напротив памятника, то большие части площади остаются как бы вне концерта. А так послушать и посмотреть сможет больше людей, — говорит менеджер.
Сама сцена имеет ширину 38 метров, глубину 14 метров и высоту с 5-этажный дом. На ней будет расположено множество светодиодных экранов и большие разрывные панели.