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04:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В траншее в центре Иркутска обнаружены старинные подземные конструкции

Наличие древних подземелий Иркутска — одна из городских легенд.

Источник: Агентство «Москва»

Остатки древнего подземного хода или деревянной канализации обнаружены в историческом центре Иркутска при прокладке электрокабеля между зданием областного правительства и храмом во имя Спаса Нерукотворного Образа. Теперь вместо рабочих раскопки продолжают археологи, сообщает ГТРК «Иркутск».

Участок между зданием правительства, Вечным огнем и храмом, по словам историков, уникален — это территория Иркутского острога. Древность находки у специалистов не вызывает сомнений. Столбы, состояние которых близко к трухе, бережно очистили от грунта, рядом с ними оказался не менее древний деревянный настил. По словам архитектора и краеведа Бориса Ярового, на исследование взяты образцы древесины, сделаны замеры и фотофиксация. Дату создания конструкции по фрагментам древесины определит экспертиза.

Отметим, наличие древних подземелий Иркутска — одна из городских легенд. Как сообщает издание «Аргументы и факты», первый подземный ход в Иркутске был обнаружен в октябре 1921 года. Это событие зафиксировал иркутский летописец Н. С. Романов. На Амурской (ул. Ленина) рядом с Базановским воспитательным домом (Глазная клиника) произошел обвал мостовой. За ним открылось обширное подземное помещение вроде подполья квадратом 6 на 6 и высотой почти в 2 метра. Расчисткой подземелья занималась команда солдат.

Множество свидетельств о подземных ходах связано с Иркутским педагогическим университетом. О настоящей системе подземных коммуникаций сообщали строители, архитекторы, местные историки и работники этого учебного заведения. Осенью 1935 года при прокладке водосточных труб была найдена подземная галерея.

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