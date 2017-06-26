Первые в России беспилотные автобусы «MatrЁshka» запустят во Владивостоке
Автономный транспорт опробуют на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в кампусе ДВФУ с 6 по 7 сентября.
Автономный транспорт опробуют на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в кампусе ДВФУ с 6 по 7 сентября.
Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.
Испытания первого беспилотного автобуса «MatrЁshka» проведут на острове Русском Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Бакулин Моторс Групп». Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 7 сентября 2017 года, сообщили ИА PrimaMedia в
Соглашение о сотрудничестве подписали в Москве проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и глава «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин. Стороны заявили о взаимной готовности включиться в развитие технологического кластера на острове Русском.
Партнерское соглашение будет способствовать развитию
Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута автобуса «MatrЁshka», который будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в
Платформа беспилотного автобуса «MatrЁshka» получила поддержку межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, который курирует реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ).
«MatrЁshka» — это полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Он позволяет перевозить пассажиров, грузы и может работать в качестве коммунальной техники.
Так как в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания «MatrЁshkи» проводились на закрытых площадках «Сколково». Автобус также был представлен на параде ретротехники в
Запуск автобуса в ДВФУ обратит внимание на необходимость своевременной подготовки законодательной базы для внедрения новейших разработок в опытную эксплуатацию и позволит продемонстрировать технологический потенциал Российской Федерации в