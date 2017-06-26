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04:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Очередной скачок цен на автомобильное топливо зафиксирован в Иркутске

Стоимость АИ-92 составила почти 38 рублей за литр, ДТ — более 39 рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Автомобильное топливо в столице Приангарья дорожает третью неделю кряду. Так, выросла цена на самый «ходовой» бензин и ДТ. Сейчас средняя стоимость АИ-92 в областном центре составляет 39,77 рубля (+0,7% к показателю прошлой недели), такой же рост демонстрирует дизтопливо (39,17 рубля). Незначительное повышение цены на топливо среди городов СФО зафиксировано в Томске, Новосибирске, Горно-Алтайске и Кызыле. По дороговизне автомобильного топлива Иркутск сохранил лидерство среди других столиц СФО. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Томскстат.

Самый значительный рост более 1,5% на АИ-92 среди столиц регионов СФО показали Красноярск и Абакан. В последнем городе также самое заметное повышение цены на ДТ (+1,6%). На уровне прошлой недели сохранилась стоимость ГСМ в Кемерове, Омске, Улан-Удэ и Чите.

Напомним, очередной виток повышения цены на автомобильное топливо в Иркутске происходит еженедельно с начала июня. За это время стоимость АИ-92 и ДТ выросла на 1 рубль.

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