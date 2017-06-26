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05:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцам напомнили, каких акул Японского моря стоит бояться

Приморским пользователям соцсетей в очередной раз напомнили классификацию и степень опасности акул, встречающихся в местных водах, сообщает ИА «Дейта.ру».

Самые опасные из них — белая акула и акула мако. Правда, встречаются они в наших водах крайне редко. Размеры их могут достигать 7 метров. Также приморцев предостерегают от встречи с акулой-молотом и короткоперой серой акулой.

Гораздо чаще попадаются акулы неопасные — сельдевая, катран, азиатская акула. Также, согласно статистике, вполне вероятна встреча с морским ангелом или гигантской акулой размером до 12 метров.

Однако, как справедливо отмечают пользователи соцсетей, при встрече с любой из данных морских хищниц человек о степени ее опасности задумается далеко не сразу.

Василий Кучин.

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