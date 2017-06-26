Возмущенного пенсионера Ряполова, взявшего ДВ гектар леса, вызывают к Шпорту и Трутневу

Хабаровск, 26 июня, AmurMedia.

Владимира Ряполова, столкнувшегося с большими проблемами при освоении «дальневосточного гектара», заросшего лесом, приглашают на встречу с губернатором в правительство Хабаровского края и полпредство президента в ДФО. От встречи с Вячеславом Шпортом и Юрием Трутневым я жду реальной помощи, жду, что отменят выплату компенсаций за вырубку деревьев на наших участках, сообщил корр. ИА AmurMedia пенсионер Владимир Ряполов.

— Мне позвонили из правительства края и пригласили на сегодня на встречу с Вячеславом Шпортом. А на завтра — тоже звонили, но уже из полпредства — приглашают на встречу с Юрием Трутневым. Только время еще не обозначили, — сообщил Владимир Ряполов.

Осенью 2016 года он с супругой Ниной взяли 2 га под селом Краснознаменка в Хабаровском районе. В планах у четы было поставить фермерское хозяйство: кролики, козы, овощи, всякая полезная зелень. Ну и домик, чтобы все, как у людей.

В прошлом инженер лесного хозяйства, Владимир Ряполов полагал, что придется немного поработать пилой, однако действительность превзошла все ожидания. Двухгектарный участок этот оказался натуральным лесом с молодой березовой рощей, ивой и прочими осинами. На выяснение с чиновниками всех обстоятельств, что делать с лесом и как, у Владимира Ряполова ушло восемь месяцев, которые он намеревался потратить на хозяйство. Но больше всего возмущает временного гектаровладельца то, что по закону вырубка для очистки земли под нужды хозяйства возможна только при выплате компенсации за каждое деревце, причем очень серьезной.

По подсчетам администрации района на участке Ряполовых сейчас вольготно растут 1355 берез белых, 178 берез желтых, 333 осины, 198 дубов, 248 ив, 20 кленов, 34 липы, 3 ясеня и 134 кустов лещины. Всего 2683 единицы, вырубка которых будет стоить всего-навсего 453 234,4 рубля. И то с учетом понижающего коэффициента 0,2.

Владимир Ряполов не единственный, кто пострадал от неожиданных сюрпризов, которые преподнес «дальневосточный гектар». В ожидании финала истории с вырубкой, вынужден простаивать и его сосед Владимир Гребнёв, собиравшийся поставить на своем земельном наделе питомник и даже уже договорившийся о поставке саженцев.

— В другом поселении Хабаровского района, под Елабугой, взявшим гектар насчитали аж 20 млн рублей компенсации! — возмущается пенсионер. — Да разве ж можно такие деньги с людей требовать за желание обустроить землю! Ну или тогда не надо было землю давать! Поэтому я от встречи с губернатором и полпредом президента жду настоящей помощи всем получателям гектара, жду, что скажут, что отменят эти компенсации, ведь мы свои деньги в развитие «дальневосточного гектара» вкладываем, не просим на это денег у государства! Очень надеюсь, что определятся и с дорогами к участкам, — говорит Владимир Ряполов.