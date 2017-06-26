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05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов выбыл из-за перелома ноги

Врачи зафиксировали у футболиста повреждение малой берцовой кости.

Капитан футбольного «Енисея» Александр Харитонов получил серьезную травму на проходящих в Подмосковье сборах. 34-летний полузащитник сломал малую берцовую кость во время контрольного матча со «Спартаком-2» (2:1). Точные сроки восстановления пока неизвестны.

На товарищескую игру с «Уфой» игроки «Енисея» вышли в футболках с надписью «Саша, мы с тобой!». В пресс-службе клуба также пожелали Харитонову «скорейшего выздоровления и возвращения на поле».

Капитан красноярской команды получил уже вторую тяжелую травму за год. В июле прошлого года во время матча с «Зенитом-2» (0:3) футболист порвал крестообразные связки и выбыл из строя на полгода. Полностью восстановиться от повреждения ему удалось только в январе.

Малая берцовая кость является одной из составляющей голени. Травма кости носит тяжелый характер для спортсмена и вынуждает его проходить долгое лечение.

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Капитан ФК «Енисей» Александр Харитонов выбыл из-за перелома ноги
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