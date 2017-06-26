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05:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

4-летняя красноярка попала в Книгу рекордов России

Злата Демьянова является самым юным послом Зимней универсиады-2019.

Жительница Красноярска Злата Демьянова, которая является самым молодым послом в истории Всемирных универсиад, попала в Книгу рекордов России.

Напомним, Злата стала послом 26 декабря 2016 года после одобрения Правительством Красноярского края. Ее кандидатуру поддержали существующие Послы — серебряный призер Олимпийских игр-2014 Николай Олюнин, бронзовый призер Олимпийских игр-2014, чемпионка мира Алена Заварзина, двукратный олимпийский чемпион-2014, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 Виктор Вайлд.

Девочка в свои четыре года уже активно занимается спортом — плавание, художественная гимнастика и горные лыжи, участвует в спортивных соревнованиях и сборах. Кроме того, у нее есть собственный канал на YouTube — «Бухты барахты», где она рассказывает юной аудитории про различные виды спорта, про Красноярский край, делится подробностями о событиях, которые проходят в рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019.

Наряду со Златой Демьяновой послами универсиады-2019 стали такие именитые спортсмены, как Ялексей Ягудин, Динара Сафина, Светлана Мастеркова, Евгений Устюгов, Александр Семин и другие звезды и победительницы пятого сезона популярного вокального реалити-шоу «Голос» Дарьи Антонюк.

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