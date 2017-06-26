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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятник потерявшимся питомцам установили в Братске

В Братске установили памятник «Берегите друзей» в честь собаки Яна, который два месяца искал пенсионер.

В Братске установили памятник «Берегите друзей» в честь собаки Яна, который два месяца искал пенсионер. Как 23 июня 2017 года сообщила Братская студия телевидения, инициатором проекта выступила волонтер Дарья Татарникова, скульптором стал Эдуард Романов. Памятник посвящен овчарке Яну, которого полтора года назад потерял пенсионер из Братска Владимир Давыдов. Тогда на поиски откликнулись десятки людей, но собаку так и не нашли. Пенсионер не пережил разлуки с питомцем и полтора месяца спустя умер. Деньги на его похороны собирали волонтеры, однако было собрано больше, чем требовалось, поэтому на оставшиеся деньги было принято решение установить памятник.

Изначально композиция предполагала фигуры человека и собаки, но денег хватило только на одну. На эскиз и согласование объекта у Эдуарда Романова ушло два месяца, на изготовление — четыре месяца. Некоторые братчане помогали материалами, постамент для памятника сделали бесплатно, а расходы на транспортировку взяла на себя братская предпринимательница. «Это бетонная покрашенная скульптура, но это не значит, что она такая прочная. Хотелось бы, чтобы братчане с уважением относились к этой скульптуре», — отметил Эдуард Романов.

Активисты решили посвятить новый арт-объект не только пропавшему Яну, а всем питомцам, которые потерялись.

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