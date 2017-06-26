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10:02 (мск), источник: VN.ru

Трамвай с кондиционером запустили до пл. Маркса

Кондиционеры, мягкие сиденья, платформа для заезда колясочников — в Новосибирске запустили новый трамвай. Он будет ходить по маршруту от «Чистой слободы» до площади Маркса.

Сиденье регулируется, все автоматизировано, есть кондиционер и печка, чтобы зимой было не холодно. Прежде, чем сесть за руль нового трамвая, водитель Наталья Кузьмина прошла специальную подготовку, хот, опыт работы на старой машине — 19 лет.

— Это новая модель, нужно обязательно проходить дополнительную стажировку. Здесь некогда долго думать, какую кнопку нажать — все движения должны быть быстрыми и отлаженными, — говорит Наталья Кузьмина.

Трамвай собирали в Новосибирске на совместном российско-белорусском предприятии. Это первый подобный опыт, поэтому были сложности с поиском поставщиков запчастей. Большая часть комплектующих — российского производства.

В общей сложности, трамвай обошелся в 18 миллионов рублей. Это гораздо дешевле — импортный стоит 30 миллионов, а по качеству наш ни в чем не уступает. В салоне есть мягкие сиденья, система кондиционирования и отопления, просторная площадка для колясок, низкий порог на входе.

Трамвай оборудован специальной кнопкой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Человек на коляске подъезжает к вагону, нажимает кнопку и связывается с водителем. Дверь открывается, и автоматически выдвигается специальная платформа, чтобы можно было заехать в салон.

Новый трамвай пустили от площади Маркса до «Чистой слободы». В отличие от остальных маршрутов, на этом пути большая часть рельсов обновлена, а это даст возможность трамваю использовать все свои мощности.

На сегодняшний день 80 процентов всего подвижного состава нуждается в замене. В ближайший месяц планируют собрать еще два таких вагона и выпустить на линию.

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