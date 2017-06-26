Погода 26 июня: град и жара

В Мангистауской области — гроза, в Актюбинской области ветер усилится до 18 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15−20 м/с, возможен град.

В Алматинской области ожидается гроза, в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях — гроза и усиление ветра до 20 м/с, в Кызылординской области возможны град и пыльная буря.

Днем местами в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +31. В Астане переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, до +30.