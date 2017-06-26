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07:09 (мск), источник: 365info.kz

Погода 26 июня: град и жара

В понедельник, 26 июня, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

В Мангистауской области — гроза, в Актюбинской области ветер усилится до 18 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 15−20 м/с, возможен град.

В Алматинской области ожидается гроза, в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях — гроза и усиление ветра до 20 м/с, в Кызылординской области возможны град и пыльная буря.

Днем местами в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара.

В Алматы переменная облачность, без осадков, до +31. В Астане переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, до +30.

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