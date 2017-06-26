Погода 26 июня: град и жара
В понедельник, 26 июня, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает «Казгидромет».
В понедельник, 26 июня, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает «Казгидромет».
В Мангистауской области — гроза, в Актюбинской области ветер усилится до 18 м/с. В Акмолинской, Костанайской,
В Алматинской области ожидается гроза, в Жамбылской и
Днем местами в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и
В Алматы переменная облачность, без осадков, до +31. В Астане переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, до +30.