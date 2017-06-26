Горит по понедельникам. Как сберечь дома и детей от пожаров?

В начале мая в Полысаево на пожаре в собственном доме погиб пенсионер — из-за сигареты. Причины пожаров очевидны! Но они всё ещё случаются. Почему? Об этом корреспонденту «АиФ — Кузбасс» рассказывает ведущий специалист-эксперт управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Марина Юркина.

Пожар по понедельникам.

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Марина Владимировна, пожары удаётся победить?

Марина Юркина

— Если бы о возникновении пожара люди сообщали раньше, то многих трагедий не случилось бы. Мы проанализировали данные за последние пять лет и сделали вывод: количество пожаров и смертей стабильно снижается. Люди стали чуточку ответственнее, появилось больше средств защиты (пожарные извещатели, например, с возможностью передачи сигнала на сотовый телефон). Пожарный надзор работает не покладая рук.

Официальные причины пожаров давно всем известны: неосторожное обращение с огнём (самое опасное тут курение, потому что сигарета, а потом и, например, диван тлеет 2,5−3 часа, а затем начинается полноценный пожар), неисправности отопительных печей, электропроводки, автомобилей, оборудования, нарушение правил их использования. Но на самом деле есть только три причины пожара: мужчина, женщина и ребёнок. Пожары бывают разные, но в 90−95% они зависят от поведения человека. Некоторые люди живут всю жизнь в частном доме, но тем не менее сушат над печками бельё, не следят за дымоходами и надеются, что пожар их никогда не коснётся. Недавно, когда в области была ветреная погода, наблюдала картину: на многих домах кемеровского дачного посёлка были повалены дымовые трубы. Как может ветер повалить исправную дымовую трубу? Теперь люди поневоле их отремонтируют.

— Говорят, что есть особое время, когда случается больше пожаров. Это так?

— Большая часть пожаров в 2016 году в области происходила по понедельникам. А больше всего людей погибало на пожарах в пятницу и воскресенье — скорее всего, из-за любви выпить и «отдохнуть» в выходные. Треть всех пожаров произошла с 22 до 4 часов утра.

Огонь пляшет от печки.

— Как не допустить, чтобы в пожаре погиб ребёнок? В Кузбассе были случаи, когда дети оказывались в огне в запертых домах….

— Ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в закрытых квартирах или домах. Нужно объяснять ребёнку, что играть с огнём опасно, и нельзя разрешать ему самостоятельно растапливать печки, мангалы, зажигать костры, а спички, зажигалки, горючие жидкости нужно убрать подальше.

— Довольно простые правила, которые знают все, но внимания на них не обращают….

— Они придуманы не просто так. Все пожары, в которых погибли дети, к нашему огромному сожалению, происходят по одному сценарию: родители оставляют маленьких детей дома одних, а возвращаются к трагическому финалу. Если когда-то дети видели, как взрослые пользуются спичками и зажигалками, и могут их найти в доме, то они обязательно начинают подражать и зажигать разные предметы.

Ещё одна причина — неисправная печь в частном доме. Почти четверть пожаров от печки происходит с 8 до 10 утра — в то время, когда зимой (ноябрь, декабрь и февраль — самые опасные месяцы) после утренней топки печи раскалены до максимума, а родители или родственники уже на работе или ушли за покупками. За десять лет в Кузбассе на пожарах погибло 136 детей (в прошлом году — девять) — в основном от года до шести лет, которые не ходят в детский сад и остаются без присмотра. С 2010 года в среднем на два случая ежегодно детская смертность на пожарах снижается — это результат нашей работы.