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06:47 (мск), источник: Интерфакс

Сталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в истории

Путин и Пушкин — на втором месте.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Социологи «Левада-Центра» попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).

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Во время аналогичного опроса в 2012 году первые пять мест рейтинга занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%).

В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.

Опрос проведен 7—10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Комментарии
1
Ал-др Ал-дров
Это очевидно. Так и есть.
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