Взрывные работы пройдут в Красноярске

Сегодня на карьере «Черный мыс», принадлежащем предприятию «Красноярский цемент», пройдут взрывные работы. Об этом сообщает Главное управление ГО, ПБ и ЧС Красноярска.

Начнутся они в 16:00. И продлятся до 20:00.

Радиус разлета кусков породы — 550 метров.

Значение звуковых сигналов в зоне проведения работ:

— «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона;.

— «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом;.

— «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.