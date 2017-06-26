Взрывные работы пройдут в Красноярске
Сегодня на карьере «Черный мыс» пройдут взрывные работы.
Сегодня на карьере «Черный мыс» пройдут взрывные работы.
Сегодня на карьере «Черный мыс», принадлежащем предприятию «Красноярский цемент», пройдут взрывные работы. Об этом сообщает Главное управление ГО, ПБ и ЧС Красноярска.
Начнутся они в 16:00. И продлятся до 20:00.
Радиус разлета кусков породы — 550 метров.
Значение звуковых сигналов в зоне проведения работ:
— «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона;.
— «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом;.
— «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.