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07:16 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Ежова до 15 июля

Приморский краевой суд продлил до 15 июля арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее суд продлевал арест Ежова до 26 июня.

Источник: AP 2017

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Приморский краевой суд продлил до 15 июля арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее суд продлевал арест Ежова до 26 июня.

«Суд продлил меру пресечения на 19 суток — до 15 июля», — сообщил собеседник.

Как ранее сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства и администрации Приморского края при оплате строительно-монтажных работ по государственному контракту.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — взят под стражу.

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