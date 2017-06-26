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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке пьяный 68-летний мужчина выпал из окна

Жена закрыла мужа дома, чтобы он не смог сходить за спиртным.

В южной столице Кузбасса пьяный пожилой мужчина упал с высоты третьего этажа, спускаясь по веревке за алкоголем.

Об инциденте, произошедшем утром 24 июня, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах. Жена пострадавшего закрыла его дома и уехала на дачу. Женщина поступила так, чтобы муж не бегал за «добавкой». Однако мужчина все же решил раздобыть алкоголь. Он привязал к батарее веревку и начал спускаться вниз из квартиры на третьем этаже. В какой-то момент он не удержался и упал. Соседи вызвали бригаду «скорой помощи», и пенсионера госпитализировали с множественными ссадинами, переломом правой руки и в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас в подробностях инцидента разбираются правоохранительные органы.

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