В Новокузнецке пьяный 68-летний мужчина выпал из окна
Жена закрыла мужа дома, чтобы он не смог сходить за спиртным.
Жена закрыла мужа дома, чтобы он не смог сходить за спиртным.
В южной столице Кузбасса пьяный пожилой мужчина упал с высоты третьего этажа, спускаясь по веревке за алкоголем.
Об инциденте, произошедшем утром 24 июня, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса со ссылкой на источник в медицинских кругах. Жена пострадавшего закрыла его дома и уехала на дачу. Женщина поступила так, чтобы муж не бегал за «добавкой». Однако мужчина все же решил раздобыть алкоголь. Он привязал к батарее веревку и начал спускаться вниз из квартиры на третьем этаже. В
Сейчас в подробностях инцидента разбираются правоохранительные органы.