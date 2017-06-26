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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жара с дождями останется в Новосибирске до середины недели

К выходным дожди окончательно утвердят свою власть на территории региона, столбик термометра опустится до +20, рассказали синоптики.

Жара с дождями останется в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса, днем в понедельник столбик термометра покажет +26°C, облачно с прояснениями.

В ночь на вторник температура составит +18°C, днем +29°C, небольшой дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +17°C, днем +27°C, ясно.

Ночью в четверг температура составит +19°C, днем +29°C, ясно.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит +17°C, днем +28°C, небольшой дождь.

В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +23°C, ясно.

Ночью в четверг температура составит +15°C, днем +27°C, облачно.

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