Жара с дождями останется в Новосибирске до середины недели
К выходным дожди окончательно утвердят свою власть на территории региона, столбик термометра опустится до +20, рассказали синоптики.
К выходным дожди окончательно утвердят свою власть на территории региона, столбик термометра опустится до +20, рассказали синоптики.
Жара с дождями останется в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса, днем в понедельник столбик термометра покажет +26°C, облачно с прояснениями.
В ночь на вторник температура составит +18°C, днем +29°C, небольшой дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +17°C, днем +27°C, ясно.
Ночью в четверг температура составит +19°C, днем +29°C, ясно.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +25°C, ясно.
В ночь на вторник температура составит +17°C, днем +28°C, небольшой дождь.
В ночь на среду столбик термометра покажет +16°C, днем +23°C, ясно.
Ночью в четверг температура составит +15°C, днем +27°C, облачно.