Международное ралли вновь пройдет через Южный Урал.

В этом году южноуральцы снова увидят международное ралли. 10 июля на территории четырех районов Челябинской области пройдет маршрут проекта «Шелковый путь-2017», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Международное авторалли пройдет по маршруту Москва — Сиань. Участие примут экипажи джипов и грузовиков из 40 стран. Марафон продолжится в зарекомендовавшем себя формате по территории России, Казахстана и Китая. Караван участников отправится в увлекательное и захватывающее путешествие, отправной точкой которого вновь станет Красная площадь в самом сердце Москвы. А после двух недель напряжённого марафона участники финишируют в городе Сиань — колыбели древней китайской цивилизации, отправной точке Великого Шёлкового пути.

«На Южном Урале на протяжении трассы будут расположены несколько зрительских зон. Также на старте, около поселка Кундравы и на финише скоростного участка, в посёлке Степное Пластовского района, будет организованна развлекательная программа. До старта все желающие смогут пообщаться с экипажами и поближе рассмотреть их автомобили. Организаторы приглашают всех южноуральцев посетить этап мирового ралли на территории Челябинской области», — сообщили организаторы.

Внимание: жителей населенных пунктов Чебаркульского, Уйского, Верхнеуральского и Пластовского районов области организаторы просят в день проведения ралли, 10 июля, проявить осторожность и по возможности воздержаться от поездок на машинах и мотоциклах близ указанных территорий и внимательно следить за домашними животными и скотом.