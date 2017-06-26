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08:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бульдозер в Новосибирске раздавил тонну польских яблок

Санкционные яблоки нашли на складе в торговом городе «Левобережный», рассказали инспекторы Россельхознадзора.

Бульдозер в Новосибирске раздавил тонну польских яблок, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инспекторы ведомства провели рейды и нашли партию санкционных польских яблок на складе торгового города «Левобережный» в Новосибирск.

«Яблоки были упакованы в коробки с маркировкой о польском происхождении, а также со следами сорванных маркировочных этикеток, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Партию уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов бульдозером,

«Кроме того, более 50 кг подконтрольной госветнадзору продукции было изъято по результатам аналогичных рейдовых мероприятий. Так, на приграничной территории российско-казахстанского участка границы Российской Федерации в местах торговли выявлено мясо птицы американского происхождения общим весом 45 кг. Также на новосибирском складе Торгового города “Левобережный” было выявлено 7,5 кг мороженой рыбы — пикша, упакованной в коробку без маркировки, подтверждающей ее безопасность и ветеринарно-санитарное благополучие. В соответствии с законодательством мороженая рыба и мясо птицы изъяты и утилизированы на специализированных площадках», — добавили специалисты ведомства.

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