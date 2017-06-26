Бульдозер в Новосибирске раздавил тонну польских яблок
Санкционные яблоки нашли на складе в торговом городе «Левобережный», рассказали инспекторы Россельхознадзора.
Санкционные яблоки нашли на складе в торговом городе «Левобережный», рассказали инспекторы Россельхознадзора.
Бульдозер в Новосибирске раздавил тонну польских яблок, об этом сообщает
Инспекторы ведомства провели рейды и нашли партию санкционных польских яблок на складе торгового города «Левобережный» в Новосибирск.
«Яблоки были упакованы в коробки с маркировкой о польском происхождении, а также со следами сорванных маркировочных этикеток, — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Партию уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов бульдозером,
«Кроме того, более 50 кг подконтрольной госветнадзору продукции было изъято по результатам аналогичных рейдовых мероприятий. Так, на приграничной территории