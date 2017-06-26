Бульдозер в Новосибирске раздавил тонну польских яблок, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инспекторы ведомства провели рейды и нашли партию санкционных польских яблок на складе торгового города «Левобережный» в Новосибирск.

«Яблоки были упакованы в коробки с маркировкой о польском происхождении, а также со следами сорванных маркировочных этикеток, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Партию уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов бульдозером,