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08:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

30 нелегальных ларьков снесли на Комсомольском проспекте в Челябинске

Демонтаж незаконно установленных объектов продлится до конца лета.

Снос незаконно установленных киосков продолжается в Челябинске, только с Комсомольского проспекта за последние 10 дней убрали около 30 нелегальных объектов, сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии.

«Прошу глав районов совместно с комитетом по управлению имуществом через две недели подготовить отчёт по изменениям за этот период», — подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее чиновники сообщили, что в Челябинске ежедневно сносят 2−3 незаконно установленных павильона, это работу планируют продолжать всё лето.

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