30 нелегальных ларьков снесли на Комсомольском проспекте в Челябинске

Снос незаконно установленных киосков продолжается в Челябинске, только с Комсомольского проспекта за последние 10 дней убрали около 30 нелегальных объектов, сообщил глава Курчатовского района Сергей Антипов на аппаратном совещании в мэрии.

«Прошу глав районов совместно с комитетом по управлению имуществом через две недели подготовить отчёт по изменениям за этот период», — подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее чиновники сообщили, что в Челябинске ежедневно сносят 2−3 незаконно установленных павильона, это работу планируют продолжать всё лето.