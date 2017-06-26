Пять новых светофоров установили в Омске

С начала 2017 года в Омске установили пять новых дорожных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Последние два объекта установили на проспекте Королёва в районе остановки «Поликлиника» и на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева. Первый из них оборудован кнопками вызова зелёного сигнала, при этом после нажатия максимальное время ожидания — 44 секунды. Если пешеходов нет, то будет непрерывно гореть зелёный сигнал светофора. На втором светофоре организовали три фазы светофорного цикла регулирования, для пешеходов выделена отдельная фаза, причём продолжительность каждой фазы работы светофора рассчитана на основе мониторинга транспортных и пешеходных потоков.

«Мероприятия по установке новых светофорных объектов проводятся с целью обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов, — отметил директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко. — Специалистами департамента транспорта будет проведено обследование дорожных условий на указанных участках для оценки эффективности выполненных работ. При необходимости в режим работы светофоров будет дополнительно откорректирован».