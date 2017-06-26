Омичи вновь жалуются на запах газа

Накануне вечером подписчик паблика «Аварийный Омск» сообщил, что на Старой Московке сильно пахнет газом: «горит горло и нос, когда дышишь».

В комментариях другие подписчики, представившиеся жителями Московки, поспорили. Одни тоже жалуются на запах, который доходит до «Телевизионки». Другие заявляют, что ничего подозрительного не чувствуют.

Появилось и сообщение о запахе газа в Нефтяниках — части города, которая всю весну страдала от выбросов. Но остальные подписчики делиться своими наблюдениями по этому поводу не стали.

Напомним, что последние свидетельства о запахе, напоминающем запах бытового газа и этилмеркаптана, поступали от горожан в ночь с 14 на 15 июня.