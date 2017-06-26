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10:14 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жители Краснодара смогут прокомментировать генплан города

Зеленые зоны в Краснодаре — это один из пунктов обновленного генплана города. Его публичные слушания начинаются сегодня в краевой столице.

Также в документе речь идет об участках под социальные объекты, развитии транспортной схемы и схемы коммунальных сетей.

Особое внимание на слушаниях уделят мнению жителей города. Они смогут высказать свои замечания, предложения и возражения.

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