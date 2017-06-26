Жители Краснодара смогут прокомментировать генплан города
Зеленые зоны в Краснодаре — это один из пунктов обновленного генплана города. Его публичные слушания начинаются сегодня в краевой столице.
Зеленые зоны в Краснодаре — это один из пунктов обновленного генплана города. Его публичные слушания начинаются сегодня в краевой столице.
Также в документе речь идет об участках под социальные объекты, развитии транспортной схемы и схемы коммунальных сетей.
Особое внимание на слушаниях уделят мнению жителей города. Они смогут высказать свои замечания, предложения и возражения.