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10:05 (мск), источник: Вести - Самара

Областные синоптики обещают нам рост дневных температур до 25 — 29 градусов

В первой половине недели самарцы смогут насладиться погодой, более подходящей для июня, чем в минувшую субботу, например.

Областные синоптики обещают нам рост дневных температур до 25 — 29 градусов. Ночами 13 — 18 градусов. Понедельник, скорее всего, выдастся сухим. А вот во вторник и среду вновь появится вероятность кратковременных дождей и даже гроз.

Кстати, температура воды в Волге составляет сейчас всего 17 градусов.

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