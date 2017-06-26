Областные синоптики обещают нам рост дневных температур до 25 — 29 градусов
В первой половине недели самарцы смогут насладиться погодой, более подходящей для июня, чем в минувшую субботу, например.
В первой половине недели самарцы смогут насладиться погодой, более подходящей для июня, чем в минувшую субботу, например.
Областные синоптики обещают нам рост дневных температур до 25 — 29 градусов. Ночами 13 — 18 градусов. Понедельник, скорее всего, выдастся сухим. А вот во вторник и среду вновь появится вероятность кратковременных дождей и даже гроз.
Кстати, температура воды в Волге составляет сейчас всего 17 градусов.