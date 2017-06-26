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08:38 (мск), источник: Вести Приморье

Туманы и дожди снова вернутся в Приморье

27 июня, в Приморье вновь повысится вероятность небольших и умеренных дождей. В конце дня возможны грозы. На побережье появятся очаги туманов. В ночные часы температура воздуха составит +10…+15°C, на востоке +2…+7°C. Днем температурный фон в континентальных районах будет высоким, +25…+30°C, на побережье +13…+20°C. В середине недели в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды.

Источник: Вести Приморье

Сегодня, 26 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +22…+27°C, на побережье +13…+18°C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, завтра, 27 июня, в Приморье вновь повысится вероятность небольших и умеренных дождей. В конце дня возможны грозы. На побережье появятся очаги туманов. В ночные часы температура воздуха составит +10…+15°C, на востоке +2…+7°C. Днем температурный фон в континентальных районах будет высоким, +25…+30°C, на побережье +13…+20°C.

В середине недели в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, возможны грозы. Ветер умеренный, при грозе сильный. На побережье вероятны моросящие туманы. Фон дневных температур останется в пределах +25…+30°C в континентальной части и +15…+20°C в прибрежных районах.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +16…+18°C.

27 июня в краевом центре переменная облачность, без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура ночью +11…+13°C, днем +16…+18°C.

В среду, 28 июня, ожидается облачная погода, туман, временами морось. Сохранится свежий юго-восточный ветер. Ночью потеплеет до +13…+15°C, температура днем по-прежнему будет +16…+18°C.

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