Спецслужбы предотвратят «теракт» в Приморском океанариуме

Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.

Тактико-специальное учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края проводятся сегодня в Приморском океанариуме. Оперативный штаб в Приморском крае просит жителям Владивостока с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) в Приморском крае.

На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить теракт в Приморском океанариуме.

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Применение законных полномочий в минимально необходимом объеме, в том числе введение временных правовых ограничений в районе Океанариума и прилегающих территориях.

В связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям краевого центра с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.