Спецслужбы предотвратят «теракт» в Приморском океанариуме
На территории учреждения проводятся антитеррористические учения.
На территории учреждения проводятся антитеррористические учения.
Владивосток, 26 июня, PrimaMedia.
На данных учениях будет реализован комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить теракт в Приморском океанариуме.
Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Применение законных полномочий в минимально необходимом объеме, в том числе введение временных правовых ограничений в районе Океанариума и прилегающих территориях.
В связи с чем, Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям краевого центра с пониманием отнестись к необходимости проведения таких учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.