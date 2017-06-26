Кадеты и гимназистки Красноярского края простились со школой
В Красноярске прошел выпускной бал, посвященный выпуску кадет и гимназисток всех кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края.
В Красноярске прошел выпускной бал, посвященный выпуску кадет и гимназисток всех кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края.
В этом году из стен этих учебных заведений вышло 302 выпускника, из которых 57 — гимназистки. 32 выпускника отмечены медалями «За особые успехи в учении».
Торжественное мероприятие прошло на Площади Мира. Помимо самих выпускников и их преподавателей, здесь собрались представители власти региона, муниципальных образований края, высших учебных заведений, краевого Генеральского клуба, а также Фонда содействия кадетским корпусам России. Приветствовал выпускников и губернатор Красноярского края — Виктор Толоконский.
Во время торжественной части
Закончилась церемония торжественным маршем под барабанную дробь.