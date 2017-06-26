«Авада Кедавра, Гарри Поттер!»: как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир

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26 июня 1997 года в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника — роман «Гарри Поттер и философский камень». Писательница обещала, что книг в серии будет семь и не более. Но «отпустить» Гарри Поттера Роулинг так и не смогла — со временем вселенная приросла новыми сайтами, фильмами и даже пьесой. Мир Гарри Поттера сегодня напоминает волшебника, который выпил кровь единорога, — он никогда не умрет, но будет проклят и обречен на вечную «полужизнь». Пиши, расширяй

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Что делает писатель после того, как закончил свою эпопею? Артур Конан Дойл убил своего главного героя Шерлока Холмса (правда, из-за возмущения читателей вскоре его воскресил). Дж. Р. Р. Толкин выпустил «Приключения Тома Бомбадила» — сборник стихотворений в дополнение к трехтомнику «Властелин колец». Он практически ничего не дополнял к сюжету саги и лишь служил своеобразной «кодой» для фанатов Толкина. По тому же пути сперва пошла и Джоан Роулинг, опубликовав «Сказки Барда Бидля» — тоненькую книжку волшебных рассказов, фигурировавшую в последнем «Гарри Поттере». Но это было только начало. В 2012 году Роулинг запустила сайт Pottermore, на котором начали регулярно выходить истории о мире колдунов. Благодаря им поклонники узнали, как прошла первая встреча Поттеров и Дурслей (кошмарно), сколько было министров магии (35, причем о каждом Роулинг рассказала отдельно и в подробностях), как волшебники ходили в туалет до XVIII века (вам лучше не знать) и т. д. Рассказы становились вирусными и неизменно разделяли читателей на две группы:

тех, кто хотел бы и дальше получать «инсайты» из мира волшебников; и тех, кто умолял Роулинг оставить франшизу в покое.

Наиболее же преданные фанаты продолжали надеяться на выход полноценной восьмой книги о Гарри Поттере.

В каком-то смысле их мольбы были услышаны: в 2016 году мир увидел «Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьесу, действие которой начинается сразу после эпилога «Даров смерти». Строго говоря, это даже не произведение Роулинг — ее авторами значатся сценарист Джек Торн и режиссер Джон Тиффани. Но для маглов по всему миру это не сыграло никакой роли — книга поставила рекорд 2016 года по предзаказам, а билеты на «Проклятое дитя» в лондонском театре Palace раскупили на несколько месяцев вперед. При этом само содержание пьесы как бы отошло на второй план, но именно в нем кроется основная проблема — сюжет с флешбэками и альтернативными реальностями оказался слишком запутан, новые персонажи не захватывали воображения, а высосанные из пальца сюжетные ходы (кто бы мог подумать, что у Волан-де-Морта была дочь) оставили читателей в недоумении. Сказать, что пьеса загубила серию, было бы слишком громко. Скорее, она ничего не добавила к миру «Гарри Поттера» и поэтому только разозлила некоторых поттероманов. Акцио, твиттер! С момента выхода последней книги о Гарри Поттере Роулинг мастерски овладела искусством поддержания шумихи вокруг франшизы.

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В 2007 году, во время выступления в нью-йоркском Карнеги-холле, она объявила, что Альбус Дамблдор — директор школы чародейства и волшебства Хогвартс — был геем. Это мгновенно стало новостью номер один для фанатов саги, ведь вокруг сексуальной ориентации волшебника они давно строили различные теории. Впоследствии «рупором» Роулинг стал микроблог Twitter — через него писательница буквально засыпала читателей новыми подробностями о волшебном мире. Выяснилось, к примеру, что Хагрид не мог сотворить патронус, из двух близнецов Уизли первым родился Фред, а в Хогвартсе были волшебники-евреи, одного из которых звали Энтони Гольдштейн, и учился он в Когтевране. Таких твитов-фанфиков Роулинг опубликовала несколько десятков. Кроме того, каждый год в канун битвы при Хогвартсе (2 мая), которая произошла в развязке «Даров смерти», писательница извиняется за смерть того или иного персонажа: в 2015 году это был Фред Уизли, затем — оборотень Римус Люпин, в этом году — профессор зельеварения Северус Снегг.

Вся эта шелуха, засоряющая не только ленту Twitter, но и вселенную «Гарри Поттера», регулярно попадает в новости и блоги. Правда, она не имеет практически никакого отношения к тому, за что мы любим оригинальные романы.

"Фантастические твари и где они обитают". Кадр из фильма

Фантастические деньги и где они обитают «Гарри Поттер» — это не только семь книг, но и восемь фильмов, которые принесли $6,5 млрд чистого дохода. Голливуд никогда не упускает возможности заработать на популярной франшизе, и едва ли кого-то удивляют сообщения о том, что по вселенной Роулинг будет снято еще пять кинолент. Первая из них — «Фантастические твари и где они обитают» — собрала в прокате более $814 млн, заняв четвертую строчку в списке наиболее кассовых фильмов 2016 года. Для сравнения: «Гарри Поттер и узник Азкабана» в свое время принес создателям лишь $666,7 млн, хотя именно этот фильм считается лучшим из всей франшизы. Говорит ли это о том, что новый фильм лучше старого? Едва ли.

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«Фантастические твари» — одновременно и спин-офф, и приквел. Фильм рассказывает о событиях, которые произошли за 60 лет до событий «Гарри Поттера», действие происходит в Нью-Йорке, а главный герой на сей раз — не подросток со шрамом, а молодой человек с чемоданом, наполненным волшебными животными. Маг-зоолог по имени Ньют Скамандер случайно освобождает своих питомцев и на протяжении двух часов экранного времени занимается их поиском и ловлей — прямо как в игре Pok? mon Go. Ближе к концу фильма нам показывают будущего главзлодея Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп с прической Драко Малфоя), и на этом действие заканчивается. Визуально картина безупречна, но остается ощущение, что вся лента — это один большой трейлер, целью которого было заинтриговать зрителя и заставить его пойти на следующие фильмы, а не рассказать хорошую и цельную историю.