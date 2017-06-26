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09:46 (мск), источник: ТАСС

«Авада Кедавра, Гарри Поттер!»: как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир

Ненужные приквелы, пьесы и записи в Twitter высасывают всю магию из любимого многими цикла книг и фильмов.

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фотографий
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26 июня 1997 года в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника — роман «Гарри Поттер и философский камень». Писательница обещала, что книг в серии будет семь и не более. Но «отпустить» Гарри Поттера Роулинг так и не смогла — со временем вселенная приросла новыми сайтами, фильмами и даже пьесой. Мир Гарри Поттера сегодня напоминает волшебника, который выпил кровь единорога, — он никогда не умрет, но будет проклят и обречен на вечную «полужизнь».

Пиши, расширяй

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Что делает писатель после того, как закончил свою эпопею? Артур Конан Дойл убил своего главного героя Шерлока Холмса (правда, из-за возмущения читателей вскоре его воскресил). Дж. Р. Р. Толкин выпустил «Приключения Тома Бомбадила» — сборник стихотворений в дополнение к трехтомнику «Властелин колец». Он практически ничего не дополнял к сюжету саги и лишь служил своеобразной «кодой» для фанатов Толкина. По тому же пути сперва пошла и Джоан Роулинг, опубликовав «Сказки Барда Бидля» — тоненькую книжку волшебных рассказов, фигурировавшую в последнем «Гарри Поттере». Но это было только начало.

В 2012 году Роулинг запустила сайт Pottermore, на котором начали регулярно выходить истории о мире колдунов. Благодаря им поклонники узнали, как прошла первая встреча Поттеров и Дурслей (кошмарно), сколько было министров магии (35, причем о каждом Роулинг рассказала отдельно и в подробностях), как волшебники ходили в туалет до XVIII века (вам лучше не знать) и т. д.

Рассказы становились вирусными и неизменно разделяли читателей на две группы:

тех, кто хотел бы и дальше получать «инсайты» из мира волшебников; и тех, кто умолял Роулинг оставить франшизу в покое.

Наиболее же преданные фанаты продолжали надеяться на выход полноценной восьмой книги о Гарри Поттере.

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В каком-то смысле их мольбы были услышаны: в 2016 году мир увидел «Гарри Поттер и проклятое дитя» — пьесу, действие которой начинается сразу после эпилога «Даров смерти». Строго говоря, это даже не произведение Роулинг — ее авторами значатся сценарист Джек Торн и режиссер Джон Тиффани. Но для маглов по всему миру это не сыграло никакой роли — книга поставила рекорд 2016 года по предзаказам, а билеты на «Проклятое дитя» в лондонском театре Palace раскупили на несколько месяцев вперед.

При этом само содержание пьесы как бы отошло на второй план, но именно в нем кроется основная проблема — сюжет с флешбэками и альтернативными реальностями оказался слишком запутан, новые персонажи не захватывали воображения, а высосанные из пальца сюжетные ходы (кто бы мог подумать, что у Волан-де-Морта была дочь) оставили читателей в недоумении. Сказать, что пьеса загубила серию, было бы слишком громко. Скорее, она ничего не добавила к миру «Гарри Поттера» и поэтому только разозлила некоторых поттероманов.

Акцио, твиттер!

С момента выхода последней книги о Гарри Поттере Роулинг мастерски овладела искусством поддержания шумихи вокруг франшизы.

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В 2007 году, во время выступления в нью-йоркском Карнеги-холле, она объявила, что Альбус Дамблдор — директор школы чародейства и волшебства Хогвартс — был геем. Это мгновенно стало новостью номер один для фанатов саги, ведь вокруг сексуальной ориентации волшебника они давно строили различные теории. Впоследствии «рупором» Роулинг стал микроблог Twitter — через него писательница буквально засыпала читателей новыми подробностями о волшебном мире.

Выяснилось, к примеру, что Хагрид не мог сотворить патронус, из двух близнецов Уизли первым родился Фред, а в Хогвартсе были волшебники-евреи, одного из которых звали Энтони Гольдштейн, и учился он в Когтевране. Таких твитов-фанфиков Роулинг опубликовала несколько десятков. Кроме того, каждый год в канун битвы при Хогвартсе (2 мая), которая произошла в развязке «Даров смерти», писательница извиняется за смерть того или иного персонажа: в 2015 году это был Фред Уизли, затем — оборотень Римус Люпин, в этом году — профессор зельеварения Северус Снегг.

Хорошо, поехали. Пожалуйста, не начинайте словесную войну, но в этом году я хочу извиниться за то, что убила (шепотом) Снегга. *бежит в убежище*

Вся эта шелуха, засоряющая не только ленту Twitter, но и вселенную «Гарри Поттера», регулярно попадает в новости и блоги. Правда, она не имеет практически никакого отношения к тому, за что мы любим оригинальные романы.

"Фантастические твари и где они обитают". Кадр из фильма

Фантастические деньги и где они обитают

«Гарри Поттер» — это не только семь книг, но и восемь фильмов, которые принесли $6,5 млрд чистого дохода. Голливуд никогда не упускает возможности заработать на популярной франшизе, и едва ли кого-то удивляют сообщения о том, что по вселенной Роулинг будет снято еще пять кинолент. Первая из них — «Фантастические твари и где они обитают» — собрала в прокате более $814 млн, заняв четвертую строчку в списке наиболее кассовых фильмов 2016 года. Для сравнения: «Гарри Поттер и узник Азкабана» в свое время принес создателям лишь $666,7 млн, хотя именно этот фильм считается лучшим из всей франшизы. Говорит ли это о том, что новый фильм лучше старого? Едва ли.

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«Фантастические твари» — одновременно и спин-офф, и приквел. Фильм рассказывает о событиях, которые произошли за 60 лет до событий «Гарри Поттера», действие происходит в Нью-Йорке, а главный герой на сей раз — не подросток со шрамом, а молодой человек с чемоданом, наполненным волшебными животными. Маг-зоолог по имени Ньют Скамандер случайно освобождает своих питомцев и на протяжении двух часов экранного времени занимается их поиском и ловлей — прямо как в игре Pok? mon Go.

Ближе к концу фильма нам показывают будущего главзлодея Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп с прической Драко Малфоя), и на этом действие заканчивается. Визуально картина безупречна, но остается ощущение, что вся лента — это один большой трейлер, целью которого было заинтриговать зрителя и заставить его пойти на следующие фильмы, а не рассказать хорошую и цельную историю.

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Похоже, что, занимаясь строительством киновселенной, Роулинг и компания забыли о том, что «Гарри Поттер» — это история не только про магию, но и про дружбу, любовь, смерть, взросление, отношения с родителями и множество других тем, которые действительно резонировали с читателем и зрителем.

Ньют и его друзья при всем желании не смогут заменить нам Гарри, Рона и Гермиону. Кто бы ни играл Гриндевальда, он все равно не заставит нас трепетать от страха так, как это делал Волан-де-Морт. Ни один нюхлер на свете не заменит нам Добби, свободного эльфа. И так далее.

Впрочем, нет никаких сомнений, что новые фильмы продолжат собирать полные залы. Наша ностальгия по миру Гарри Поттера настолько велика, что мы готовы смотреть их, даже если самого Гарри Поттера там нет.

Артур Громов

Комментарии
2
А Б
Как известно, свято место пусто не бывает. Не будет Роулинг с Гарри Поттером, появится кто-либо другой. Если писатель публикует произведения, которые охотно раскупают, читают и экранизируют, то это есть ни что иное, как признание мастерства писателя и интереса к нему и его героям.
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Йона Поткиванок
Сколько же долбо...в взрастила эта тупейшая эпопея...
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