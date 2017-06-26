«Авада Кедавра, Гарри Поттер!»: как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
Ненужные приквелы, пьесы и записи в Twitter высасывают всю магию из любимого многими цикла книг и фильмов.
Ненужные приквелы, пьесы и записи в Twitter высасывают всю магию из любимого многими цикла книг и фильмов.
26 июня 1997 года в лондонском издательстве Bloomsbury вышла первая книга Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника — роман «Гарри Поттер и философский камень». Писательница обещала, что книг в серии будет семь и не более. Но «отпустить» Гарри Поттера Роулинг так и не смогла — со временем вселенная приросла новыми сайтами, фильмами и даже пьесой. Мир Гарри Поттера сегодня напоминает волшебника, который выпил кровь единорога, — он никогда не умрет, но будет проклят и обречен на вечную «полужизнь».
Пиши, расширяй
Что делает писатель после того, как закончил свою эпопею? Артур Конан Дойл убил своего главного героя Шерлока Холмса (правда,
В 2012 году Роулинг запустила сайт Pottermore, на котором начали регулярно выходить истории о мире колдунов. Благодаря им поклонники узнали, как прошла первая встреча Поттеров и Дурслей (кошмарно), сколько было министров магии (35, причем о каждом Роулинг рассказала отдельно и в подробностях), как волшебники ходили в туалет до XVIII века (вам лучше не знать)
Рассказы становились вирусными и неизменно разделяли читателей на две группы:
Наиболее же преданные фанаты продолжали надеяться на выход полноценной восьмой книги о Гарри Поттере.
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При этом само содержание пьесы как бы отошло на второй план, но именно в нем кроется основная проблема — сюжет с флешбэками и альтернативными реальностями оказался слишком запутан, новые персонажи не захватывали воображения, а высосанные из пальца сюжетные ходы (кто бы мог подумать, что у
Акцио, твиттер!
С момента выхода последней книги о Гарри Поттере Роулинг мастерски овладела искусством поддержания шумихи вокруг франшизы.
В 2007 году, во время выступления в
Выяснилось, к примеру, что Хагрид не мог сотворить патронус, из двух близнецов Уизли первым родился Фред, а в Хогвартсе были
Вся эта шелуха, засоряющая не только ленту Twitter, но и вселенную «Гарри Поттера», регулярно попадает в новости и блоги. Правда, она не имеет практически никакого отношения к тому, за что мы любим оригинальные романы.
Фантастические деньги и где они обитают
«Гарри Поттер» — это не только семь книг, но и восемь фильмов, которые принесли $6,5 млрд чистого дохода. Голливуд никогда не упускает возможности заработать на популярной франшизе, и едва ли
«Фантастические твари» — одновременно и
Ближе к концу фильма нам показывают будущего главзлодея Геллерта Гриндевальда (Джонни Депп с прической Драко Малфоя), и на этом действие заканчивается. Визуально картина безупречна, но остается ощущение, что вся лента — это один большой трейлер, целью которого было заинтриговать зрителя и заставить его пойти на следующие фильмы, а не рассказать хорошую и цельную историю.
Похоже, что, занимаясь строительством киновселенной, Роулинг и компания забыли о том, что «Гарри Поттер» — это история не только про магию, но и про дружбу, любовь, смерть, взросление, отношения с родителями и множество других тем, которые действительно резонировали с читателем и зрителем.
Ньют и его друзья при всем желании не смогут заменить нам Гарри, Рона и Гермиону. Кто бы ни играл Гриндевальда, он все равно не заставит нас трепетать от страха так, как это делал
Впрочем, нет никаких сомнений, что новые фильмы продолжат собирать полные залы. Наша ностальгия по миру Гарри Поттера настолько велика, что мы готовы смотреть их, даже если самого Гарри Поттера там нет.
Артур Громов