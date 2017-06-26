Смерч увидели в небе жители Петропавловска

Пользователи социальных сетей активно обсуждают необычные для Петропавловска явления. Если очертания ангела в небе у многих вызывают здоровый скептицизм, то небольшой смерч некоторых петропавловцев серьезно испугал. Кто-то даже давал советы, как вести себя, если стихия все-таки оказалась рядом.

«На случай, если рядом смерч, не пытайтесь убежать, лучше идите в подвал, у смерча скорость 100 км/ч», — пишут пользователи.

Специалисты говорят, что страхи североказахстанцев напрасны. За всю историю метеонаблюдений в Северо-Казахстанской области смерч не был зафиксирован.

«В субботу в Петропавловске был сильный дождь, ветер 19 м/с и гроза. В областном центре выпало 13 мм осадков за день, в ауле Бескол — 18 мм. То, что увидели жители в небе — обычные грозовые облака, мощные, холодного фронта», — сказала начальник отдела метеопрогнозов СКОФ РГП «Казгидромет» Гульзат Газизова.