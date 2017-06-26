Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Савченко попали в голову во время потасовки
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
"Все же я не идиот": чиновник из СИЗО обратился к Путину в стихах
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: в Сеть попал ролик с огромной колонной сгоревшей техники ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10:12 (мск), источник: Kazinform

Смерч увидели в небе жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В социальных сетях распространяются фотографии смерча и облака в виде ангела, якобы возникших над Петропавловском в минувшие выходные, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи социальных сетей активно обсуждают необычные для Петропавловска явления. Если очертания ангела в небе у многих вызывают здоровый скептицизм, то небольшой смерч некоторых петропавловцев серьезно испугал. Кто-то даже давал советы, как вести себя, если стихия все-таки оказалась рядом.

«На случай, если рядом смерч, не пытайтесь убежать, лучше идите в подвал, у смерча скорость 100 км/ч», — пишут пользователи.

Специалисты говорят, что страхи североказахстанцев напрасны. За всю историю метеонаблюдений в Северо-Казахстанской области смерч не был зафиксирован.

«В субботу в Петропавловске был сильный дождь, ветер 19 м/с и гроза. В областном центре выпало 13 мм осадков за день, в ауле Бескол — 18 мм. То, что увидели жители в небе — обычные грозовые облака, мощные, холодного фронта», — сказала начальник отдела метеопрогнозов СКОФ РГП «Казгидромет» Гульзат Газизова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
«Единая Россия» откажется от цитат Путина на выборах в регионах
Токио оснастит свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь