Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Арестованный экс-глава Марий Эл обратился к Путину в стихах
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Конфликт России и США только начинается — СМИ
ВКС РФ добили боевиков, выживших после «Калибров»
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
10:06 (мск), источник: m24.ru

Ночной жасминовый концерт на траве пройдет в «Аптекарском огороде» в июле

В программе — произведения Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта и других в исполнении оркестра и артистов балета.

Источник: Москва 24

Ночной классический жасминовый концерт на траве Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой состоится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 1 июля, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова. Мероприятие пройдет в рамках сезона цветения жасмина садового.

В программе — произведения Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и других композиторов в исполнении Государственного духового оркестра России и артистов Большого театра, Мариинского театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Билеты необходимо бронировать на сайте и выкупать в кассе сада. По распоряжению директора Ботанического сада Алексея Ретеюма, ветераны Мещанского района имеют право на бесплатное посещение всех концертов в саду. Бесплатные билеты положены также детям до семи лет.

Жасмин садовый, или чабушник, расцвел в «Аптекарском огороде» в июне. Цветок часто путают с настоящим жасмином, который в России может цвести только в оранжереях. Подлинный жасмин можно будет увидеть в Субтропической оранжерее сада, которая откроется после реконструкции к концу 2017 года. А цветение чабушника гости могут наблюдать до начала июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Эмир Катара отреагировал на требования арабских стран
СМИ рассказали о планах ужесточить наказание для коррупционеров
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
«Единая Россия» откажется от цитат Путина на выборах в регионах
Токио оснастит свои боевые самолеты ракетами «воздух-земля»
ФСБ: теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram
Корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел компании в США
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь