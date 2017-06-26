Ночной жасминовый концерт на траве пройдет в «Аптекарском огороде» в июле

Ночной классический жасминовый концерт на траве Classic Open Air Moscow фонда «Опера» Веры Кононовой состоится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 1 июля, сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова. Мероприятие пройдет в рамках сезона цветения жасмина садового.

В программе — произведения Петра Чайковского, Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди и других композиторов в исполнении Государственного духового оркестра России и артистов Большого театра, Мариинского театра и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Билеты необходимо бронировать на сайте и выкупать в кассе сада. По распоряжению директора Ботанического сада Алексея Ретеюма, ветераны Мещанского района имеют право на бесплатное посещение всех концертов в саду. Бесплатные билеты положены также детям до семи лет.

Жасмин садовый, или чабушник, расцвел в «Аптекарском огороде» в июне. Цветок часто путают с настоящим жасмином, который в России может цвести только в оранжереях. Подлинный жасмин можно будет увидеть в Субтропической оранжерее сада, которая откроется после реконструкции к концу 2017 года. А цветение чабушника гости могут наблюдать до начала июля.