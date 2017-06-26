Наряд девушек шокировал общественность во Владивостоке (фото)

В соцсети попала фотография двух дам, одетых, по словам одного из комментаторов, «как в Европе»: короткая юбка, чулки, шорты и топ — все это слабо скрывало «прелести» своих носительниц. В комментарии очевидец, сделавший фото, высказал возмущение, ведь помимо взрослых посетителей рынка лицезреть сие «пошлое шествие» могли и несовершеннолетние.

В комментариях к публикации, однако, появились две противоположные точки зрения на ситуацию. Одни к такому относились явно негативно, другие же высказались в защиту, аргументируя тем, что на пляже можно увидеть картины еще откровеннее, но туда все равно водят детей.

Альберт Тихомиров.