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11:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Наряд девушек шокировал общественность во Владивостоке (фото)

Нескромно одетые девушки во Владивостоке стали причиной для дискуссий в социальных сетях, сообщает ИА «Дейта.ру».

В соцсети попала фотография двух дам, одетых, по словам одного из комментаторов, «как в Европе»: короткая юбка, чулки, шорты и топ — все это слабо скрывало «прелести» своих носительниц. В комментарии очевидец, сделавший фото, высказал возмущение, ведь помимо взрослых посетителей рынка лицезреть сие «пошлое шествие» могли и несовершеннолетние.

В комментариях к публикации, однако, появились две противоположные точки зрения на ситуацию. Одни к такому относились явно негативно, другие же высказались в защиту, аргументируя тем, что на пляже можно увидеть картины еще откровеннее, но туда все равно водят детей.

Альберт Тихомиров.

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