Новосибирские курсанты стали лучшими в России по разведке
Лучший результат на первом этапе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» показали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщает
Лучший результат на первом этапе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» показали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщает
В ходе конкурса разведподразделения десантировались парашютным способом из вертолета Ми-8 и совершили
Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в пять этапов, среди которых вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности и на плаву, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады.
Впервые разведчикам предстоит выполнить норматив по десантированию с парашютом, стрельбе из различных видов оружия, метанию ножа и пехотной лопатки на точность. Лучшее подразделение в августе получит путевку на международный конкурс разведчиков.
Вооруженные силы РФ периодически проводят различные конкурсы и состязания, в том числе и международные. В прошлом году подобные соревнования прошли в Новосибирске, куда съехались представители Китая, Казахстана, Армении и Зимбабве. Не обошлось и без курьезных случаев — так, африканцы заблудились во время выполнения