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11:40 (мск), источник: VN.ru

Новосибирские курсанты стали лучшими в России по разведке

Лучший результат на первом этапе всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» показали курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В ходе конкурса разведподразделения десантировались парашютным способом из вертолета Ми-8 и совершили марш-бросок на 10 километров, ориентируясь по компасу и карте. Особо подчеркивается, что применение гаджетов для ориентирования было строго запрещено. В заключение разведчики организовали засаду с захватом пленного.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в пять этапов, среди которых вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности и на плаву, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады.

Впервые разведчикам предстоит выполнить норматив по десантированию с парашютом, стрельбе из различных видов оружия, метанию ножа и пехотной лопатки на точность. Лучшее подразделение в августе получит путевку на международный конкурс разведчиков.

Вооруженные силы РФ периодически проводят различные конкурсы и состязания, в том числе и международные. В прошлом году подобные соревнования прошли в Новосибирске, куда съехались представители Китая, Казахстана, Армении и Зимбабве. Не обошлось и без курьезных случаев — так, африканцы заблудились во время выполнения марш-броска по сибирским лесам, и их пришлось разыскивать с помощью КамАЗов.

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