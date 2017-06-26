Новосибирские курсанты стали лучшими в России по разведке

В ходе конкурса разведподразделения десантировались парашютным способом из вертолета Ми-8 и совершили марш-бросок на 10 километров, ориентируясь по компасу и карте. Особо подчеркивается, что применение гаджетов для ориентирования было строго запрещено. В заключение разведчики организовали засаду с захватом пленного.

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» проходит в пять этапов, среди которых вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности и на плаву, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады.

Впервые разведчикам предстоит выполнить норматив по десантированию с парашютом, стрельбе из различных видов оружия, метанию ножа и пехотной лопатки на точность. Лучшее подразделение в августе получит путевку на международный конкурс разведчиков.