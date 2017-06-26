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11:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ученые НГУ предложили лечить старение антибиотиком

Новосибирские ученые вместе с коллегами из Тайваня установили, что антибиотик цефтриаксон может быть эффективен для лечения некоторых нейродегенеративных заболеваний, в том числе, деменции у пожилых, рассказали в НГУ.

Ученые НГУ предложили лечить старение антибиотиком, об этом сообщает пресс-служба университета.

Научный коллектив ученых НГУ вместе с представителями университета Тайваня провели совместные исследования антибиотика цефтриаксона. Ранее его использовали только как антимикробное средство. Новосибирские ученые предположили, что препарат может эффективно использоваться и для лечения болезни Паркинсона и деменции у пожилых людей.

«Впервые показано, что цефтриаксон ослабляет выраженность когнитивных дефицитов, связанных со старением, а также нормализует сниженную плотность нейронов в CA1 области гиппокампа, тесно вовлеченных в регуляцию механизмов памяти и обучения, у крыс после 5 недель лечения препаратом. По результатам исследования высказано предположение, что благотворное влияние цефтриаксона при возрастных когнитивных нарушениях осуществляется через активацию механизмов, обеспечивающих выживание новообразованных и зрелых нейронов в гиппокампе. Работа представляется важной и перспективной для понимания механизмов и разработки эффективных подходов нейропротекции при деменции», — рассказали в НГУ.

Работы в данном направлении будут продолжены.

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