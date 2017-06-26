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11:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинцам вернули отмененные маршруты

Спустя 6 дней.

Источник: УралИнформБюро

В столице Южного Урала восстановили 10 городских маршрутов, отмененных на прошлой неделе. Об этом журналистам рассказал глава города Евгений Тефтелев, передает «Уралинформбюро».

Речь идет об автобусах № 14, 15, 16, 18, 28, 33, 34, 42, 43 и 52. ООО «Общественный городской транспорт», не предупредив ни мэрию, ни пассажиров, 20 июня 2017 года просто не выпустил транспорт на линию. Это вызвало волну недовольства у горожан.

Перевозчик заявлял, что ему пришлось отправить подвижной состав на ремонт. Он достался предприятию от обанкротившегося в конце октября 2016 года МУП «Челябинский автобусный транспорт» не в лучшем состоянии.

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