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11:47 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Начальник отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре задержан за незаконную добычу осетров

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего главы отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре и двух его подельников за незаконную добычу и оборот краснокнижных осетров, сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудника полиции обвиняют по ч.3 ст. 258.1 УК РФ. С сентября 2015 по июнь 2017 года подозреваемый незаконно ловил рыбу Амуре в районе посёлка Новоильиновка. Микрогрузовик с чёрной икрой и рыбой задержали на трассе сотрудники краевого УФСБ России. В автомобили обнаружили 209 контейнеров с чёрной икрой.

Глава отдела ГИБДД задержан и находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его стражу.

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