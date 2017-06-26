Начальник отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре задержан за незаконную добычу осетров

Сотрудника полиции обвиняют по ч.3 ст. 258.1 УК РФ. С сентября 2015 по июнь 2017 года подозреваемый незаконно ловил рыбу Амуре в районе посёлка Новоильиновка. Микрогрузовик с чёрной икрой и рыбой задержали на трассе сотрудники краевого УФСБ России. В автомобили обнаружили 209 контейнеров с чёрной икрой.

Глава отдела ГИБДД задержан и находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о заключении его стражу.