Кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 27 июня

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по юго-восточной части, днем в северных районах страны прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западный 4−9 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла. Днем будет от 18 до 23 градусов выше нуля, по югу страны — до плюс 25.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 июня. На большей части территории страны ожидается повышение температуры воздуха до 30−34 градусов, в отдельных районах по югу — до плюс 36. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с.