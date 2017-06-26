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17:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане юристы бесплатно окажут помощь населению

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 30 июня состоится Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению, сообщают организаторы.

В Республике Татарстан такая помощь будет оказана в Приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», в приемной Общественной палаты Республики Татарстан, в общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия», в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России в городах Альметьевск и Бугульма — всего в 56 пунктах в течение всего рабочего дня (в городе Казани с 09:00 до 17:00, в районах и других городах — с 08:00 до 16:00).

Адреса общественных приемных отделений партии «Единая Россия» будут размещены в средствах массовой информации соответствующих районов, а также на сайте Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Консультации будут давать руководители и специалисты Прокуратуры Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, аппарата Конституционного суда Республики Татарстан, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России.

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