Тепло, но дождливо будет на этой неделе в Нижнем Новгороде

Сегодняшний день уже больше похож на летний, впечатление чуть портит мелкий дождь, который время от времени будет срываться с неба. Вторая половина дня ожидается более солнечной и сухой, а вот ночью — снова дождь и + 17. Не обойдется без дождей и во вторник, и в среду, днем в первой половине недели также + 20 +22, ночью 11−14 тепла. Окончательно распогодится только к концу рабочей недели — в пятницу до + 25 и без дождя.