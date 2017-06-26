Тепло, но дождливо будет на этой неделе в Нижнем Новгороде
Теплую и влажную погоду обещают синоптики в первый рабочий день недели. Воздух уже прогрелся до 21 градуса, и к трем часам дня потеплеет еще немного — до + 23.
Теплую и влажную погоду обещают синоптики в первый рабочий день недели. Воздух уже прогрелся до 21 градуса, и к трем часам дня потеплеет еще немного — до + 23.
Сегодняшний день уже больше похож на летний, впечатление чуть портит мелкий дождь, который время от времени будет срываться с неба. Вторая половина дня ожидается более солнечной и сухой, а вот ночью — снова дождь и + 17. Не обойдется без дождей и во вторник, и в среду, днем в первой половине недели также + 20 +22, ночью 11−14 тепла. Окончательно распогодится только к концу рабочей недели — в пятницу до + 25 и без дождя.