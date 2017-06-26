В Новосибирске ограничат движение на части улицы Советской, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 26 июня по 15 июля на участке улицы Советской, в районе дома № 52, сузят проезжую часть на 5 метров.

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.