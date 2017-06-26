В Новосибирске ограничат движение на части улицы Советской
Проезжую часть сузят на 5 метров до 15 июля, рассказали в мэрии.
Проезжую часть сузят на 5 метров до 15 июля, рассказали в мэрии.
В Новосибирске ограничат движение на части улицы Советской, об этом сообщает
С 26 июня по 15 июля на участке улицы Советской, в районе дома № 52, сузят проезжую часть на 5 метров.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.