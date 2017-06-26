В Умани открыли крупнейший в центральной Украине светомузыкальный фонтан (фото, видео)
25 июня в Умани в сквере Тараса Шевченко открыли крупнейший в центральной Украине светомузыкальный комплекс фонтанов.
25 июня в Умани в сквере Тараса Шевченко открыли крупнейший в центральной Украине светомузыкальный комплекс фонтанов.
Струи бьют в сопровождении музыки и света, сообщает
Это уникальный комплекс фонтанов на суше и на воде. Основная чаша фонтана на суше с светомузыкальным шоу и шоу на водном экране, светодинамический плавающий фонтан на Осташевском пруде и три статические фонтана со светодинамической подсветкой, цвет которой не повторяется в течение дня.
Чаша главного фонтана — 450 квадратных метров, водный экран площадью почти 200 квадратных метров.
Высота струи воды плавающего фонтана на Осташевском пруде составляет 19 метров, а статических 1,9 метров.
По оценкам специалистов, уманский светомузыкальный комплекс фонтанов вошел в тройку крупнейших в Украине.
Свое название «Жемчужина любви» комлекс фонтанов получил в результате
По его словам, за название «Жемчужина любви» проголосовали наибольшее количество пользователей, участвовавших в опросе.
«Надеемся, что открытие такого светомузыкального комплекса фонтанов даст серьезный толчок для развития туризма в Умани и Черкасской области вообще. Если сегодня Софиевский дендропарк ежегодно посещают около 500 тысяч туристов, то, благодаря комплексу фонтанов, количество посетителей может увеличиться вдвое — до миллиона. Мы с коллегами из партии “Відродження” выступили инициаторами и почти два года работали над строительством этого комлекса фонтанов. Выполнять свои обещания — должно быть принципом каждого политика», — подчеркнул Антон Яценко.
Планируется, что фонтаны будут работать до конца ноября — до первых морозов.
В соцсети Facebook жители и гости Умани уже пишут, что в восторге от красоты новых фонтанов.