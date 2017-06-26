В Кузбассе раскрыли убийство беременной двухлетней давности
Перед судом предстанут трое местных жителей.
Перед судом предстанут трое местных жителей.
В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех кузбассовцев, которые обвиняются в разбойных нападениях и убийствах.
По информации
Установить причастность 29-летнего обвиняемого к убийству удалось только в январе 2016 года. Позже выяснилось, что ранее он убил еще двоих, причем совершил преступление не один. В итоге все трое обвиняемых были заключены под стражу, свою вину признали лишь частично, со следствием не сотрудничали. В рамках расследования были допрошены порядка 110 свидетелей, материалы дела составили 31 том. Сейчас дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,. 1 ст. 222 УК РФ передано в суд.