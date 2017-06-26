В Кузбассе раскрыли убийство беременной двухлетней давности

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех кузбассовцев, которые обвиняются в разбойных нападениях и убийствах.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, в феврале 2015 года трое кемеровчан 26, 29 лет и 31 года договорились нападать на водителей большегрузов с ножами и пистолетом и грабить их. На автодороге в районе Топок злоумышленник заметили припаркованный внедорожник. Они увидели, что в салоне автомобиля находятся мужчина и женщина, договорились убить их и завладеть имуществом. Один из обвиняемых выстрелил в водителя, при этом женщина успела перебраться на заднее сиденье. Злоумышленники перегнали машину в безлюдное место, при это женщина говорила, что беременна, и просила не убивать её. Злоумышленники обыскали салон автомобиля, после чего нанесли женщине несколько ножевых ранений. Потерпевшая скончалась, а добычей злоумышленников стали три телефона и около 20 000 рублей. Тогда по горячим следам задержать обвиняемых не удалось. Позже в мае 2015 года двое из них, 26 и 29 лет, совершили еще одно убийство. Они договорились завладеть автомобилем знакомого, для чего задушили его и вывезли тело в Новосибирскую область. Автомобиль злоумышленники забрали себе.

Установить причастность 29-летнего обвиняемого к убийству удалось только в январе 2016 года. Позже выяснилось, что ранее он убил еще двоих, причем совершил преступление не один. В итоге все трое обвиняемых были заключены под стражу, свою вину признали лишь частично, со следствием не сотрудничали. В рамках расследования были допрошены порядка 110 свидетелей, материалы дела составили 31 том. Сейчас дело по п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «а», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а», «г», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,. 1 ст. 222 УК РФ передано в суд.