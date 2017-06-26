Найден способ стирать плохие воспоминания

Согласно выводам ученых, плохие воспоминания формируются с помощью специфических нейронных процессов. Если повлиять на эти процессы, можно избавить человека от постоянных тревог, сообщает издание ScienceAlert.

Человек может переживать произошедшую с ним в прошлом трагедию заново, увидев что-то, что случайно связано с плохими событиями (случайная неассоциативная память). Например, если он был ограблен в темном переулке, где стоял почтовый ящик, то последний становится причиной (триггером) новых тревог. Считается, что причиной этого являются слабые стимулы, порожденные окружающей обстановкой и захватываемые долгосрочной памятью, где они сочетаются с более мощными сигналами, входящими через другую нейронную цепь.

Результаты предыдущих научных работ показали, что оба типа стимулов вызывают неотличимые друг от друга изменения в нервных клетках. Именно поэтому считалось, что невозможно повлиять на случайную неассоциативную память с помощью лекарственных препаратов, не повредив ассоциативную память.