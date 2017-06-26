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16:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ремонт дорожной колеи возмутил жителей Сибая

Необычный способ ремонтировать дороги придумали в Сибае. На одной из улиц в столице Зауралья дорожники залатали только колеи. Снимки «инновационного» метода появились в соцсетях.

Источник: Proufu.ru

Горожане возмутились таким способом дорожного ремонта.

«Она просто отвратительна, едешь как по проселочной. Проселочная дорога порой ровнее кажется», — пишет один из пользователей.

Другие сравнивают проезжую часть с лыжней.

«Биатлон можно проводить», — шутит один из пользователей.

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