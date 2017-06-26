В Башкирии ремонт дорожной колеи возмутил жителей Сибая
Необычный способ ремонтировать дороги придумали в Сибае. На одной из улиц в столице Зауралья дорожники залатали только колеи. Снимки «инновационного» метода появились в соцсетях.
Необычный способ ремонтировать дороги придумали в Сибае. На одной из улиц в столице Зауралья дорожники залатали только колеи. Снимки «инновационного» метода появились в соцсетях.
Горожане возмутились таким способом дорожного ремонта.
«Она просто отвратительна, едешь как по проселочной. Проселочная дорога порой ровнее кажется», — пишет один из пользователей.
Другие сравнивают проезжую часть с лыжней.
«Биатлон можно проводить», — шутит один из пользователей.