В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

«Это не наш вопрос. Вы знаете, что (глава Роскомнадзора — ред.) Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть — есть выбор», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что пресс-служба Кремля пользуется этим мессенджером и на какой мессенджер она перейдет в случае блокировки Telegram.

На вопрос, согласен ли Песков с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки, пресс-секретарь ответил: «Это не наш вопрос».