Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Госдеп США не подтвердил встречу, о которой рассказал Порошенко
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Киев обжаловал решение суда по спору с Россией на $3 млрд
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
“Ни копейки не вложил”: Вика Романец об отмененной свадьбе
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Яйца и драка: украинские радикалы встретили Савченко в Николаеве
Украина запретила Польше вести поиски убитых
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможная блокировка Telegram это не вопрос Кремля, если этот мессенджер будет заблокирован, пресс-служба перейдет на другой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Это не наш вопрос. Вы знаете, что (глава Роскомнадзора — ред.) Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть — есть выбор», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что пресс-служба Кремля пользуется этим мессенджером и на какой мессенджер она перейдет в случае блокировки Telegram.

На вопрос, согласен ли Песков с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки, пресс-секретарь ответил: «Это не наш вопрос».

Читайте также
Павел Дуров ответил на предупреждение о блокировке Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей.

Дуров добавил, что «потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)».

По его словам, «чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».
Комментарии
6
плешивый лилипут
гражданам России следует сдать ключи от своих квартир в фсб, потому что в квартирах могут скрываться террористы.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
По сути, Песков не сказал практически ничего, что хоть как-то проясняло бы позицию власти по отношению к мессенджеру Telegram в отношении перспектив его дальнейшего существования, однако абсолютно ясно дал понять, что в настоящее время пресс-служба и, очевидно, другие властные структуры, активно им пользуются.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
Может, наконец, работать начнут?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ФСБ: Telegram использовали при подготовке теракта в Петербурге
10:57 (мск)© Ньюстюб
 Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
'США нарушали обещания и пытались унизить Москву'
Украинцам отказали во въезде в Болгарию из-за отсутствия виз
Порошенко счел строительство «Северного потока 2» местью Украине
Сборная России по футболу: кто за все ответит?
Россия завершит производство российско-украинского Ан-148
В администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
В Белоруссии задумались о закупке «Искандеров» и С-400
«Авада Кедавра, Гарри Поттер»: как Роулинг убивает волшебный мир
Спорт
5 вещей, которые понравились в сборной РФ на Кубке конфедераций Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи»
Авто
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист 1 миллион 548 тысяч 289 рублей — это самая дорогая Lada, которую когда-либо тестировал «Авто Mail.Ru»! И её можно заправлять двумя видами топлива
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Ведущего прогноза погоды сдуло ветром в прямом эфире Репортер ирландского телеканала TV3 рассказывал о непогоде, когда его сдуло сильным порывом ветра
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Выпускной-2017: наряды звездных детей (фото) В ночь с 23 на 24 июня по всей стране прошли выпускные балы. Тысячи одиннадцатиклассников, среди которых были и дети звезд, надев свои лучшие наряды, отметили окончание школы и начало взрослой жизни. Как это было – смотрите в нашем материале.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь