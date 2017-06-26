В Кремле прокомментировали возможную блокировку Telegram
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможная блокировка Telegram это не вопрос Кремля, если этот мессенджер будет заблокирован,
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможная блокировка Telegram это не вопрос Кремля, если этот мессенджер будет заблокирован,
«Это не наш вопрос. Вы знаете, что (глава Роскомнадзора — ред.) Жаров этим занимается, и это вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть — есть выбор», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что
На вопрос, согласен ли Песков с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции РФ о тайне переписки,
Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.
Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — WhatsApp или Facebook Messenger — контролируются США. Он пояснил, что сейчас обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для расшифровки, эти ключи только на устройствах самих пользователей.
Дуров добавил, что «потенциальная блокировка Telegram не усложнит задачи террористов и наркодилеров — в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN)».
По его словам, «чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет».