ВСЖД объявила об ограничении движения через переезд в поселке Жаргон 30 июня
ВСЖД объявила об ограничении движения автомобилей через железнодорожный переезд на участке
ВСЖД объявила об ограничении движения автомобилей через железнодорожный переезд на участке
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ограничение связано с проведением ремонтных работ.
«Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд 5053 км перегона
ВСЖД просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.