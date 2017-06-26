ВСЖД объявила об ограничении движения через переезд в поселке Жаргон 30 июня

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ограничение связано с проведением ремонтных работ.

«Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд 5053 км перегона Черемхово-Забитуй, западный переезд, и далее по улице Волочаевская», — сообщает служба корпоративных коммуникаций.

ВСЖД просит всех автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.