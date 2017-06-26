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17:31 (мск), источник: ЮГА.ру

РФС подал заявку на использование видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал об использовании системы видеопомощи судьям на Кубке конфедераций.

Кубок конфедераций по футболу стал первым крупным международным турниром, на котором использовали систему видеоповторов. Мутко отметил, что сейчас эта система работает в качестве эксперимента.

«После турнира будут подведены итоги, и ФИФА решит, как поступать дальше. Мы подали заявку, чтобы в России использовались видеоповторы на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре, чтобы все оборудование осталось у нас, хотя его эксплуатация недешевая», — рассказал Мутко.

От отметил, что недостатком системы видеопомощи арбитрам является то, что нужно показывать, почему гол был отменен, передает RT.

«В матче с Португалией мы хотели один раз посмотреть повтор, но нам отказали — определенный субъективизм все равно остался. Абсурдно, что гол отменяют, даже если ты на пару сантиметров плечом попал в офсайд. В таком случае стоит пересмотреть само положение “вне игры”», — объяснил глава РФС.

Виталий Мутко подчеркнул, что в целом видеоповторы дают больше объективности, уверенности каждой команде.

«Но эмоции два раза не переживешь. Нельзя порадоваться голу после повтора, как было раньше», — резюмировал он.

Как сообщали Юга.ру, систему видеопомощи арбитрам также будут использовать на чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

В апреле Виталий Мутко заявил, что не исключает внедрения системы видеоповторов в премьер-лигу. В мае ФК «Краснодар» попросил РФС и РФПЛ в следущем сезоне ввести в качестве эксперимента систему видеоповторов на своей арене.

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