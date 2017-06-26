РФС подал заявку на использование видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре

Кубок конфедераций по футболу стал первым крупным международным турниром, на котором использовали систему видеоповторов. Мутко отметил, что сейчас эта система работает в качестве эксперимента.

«После турнира будут подведены итоги, и ФИФА решит, как поступать дальше. Мы подали заявку, чтобы в России использовались видеоповторы на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре, чтобы все оборудование осталось у нас, хотя его эксплуатация недешевая», — рассказал Мутко.

От отметил, что недостатком системы видеопомощи арбитрам является то, что нужно показывать, почему гол был отменен, передает RT.

«В матче с Португалией мы хотели один раз посмотреть повтор, но нам отказали — определенный субъективизм все равно остался. Абсурдно, что гол отменяют, даже если ты на пару сантиметров плечом попал в офсайд. В таком случае стоит пересмотреть само положение “вне игры”», — объяснил глава РФС.

Виталий Мутко подчеркнул, что в целом видеоповторы дают больше объективности, уверенности каждой команде.

«Но эмоции два раза не переживешь. Нельзя порадоваться голу после повтора, как было раньше», — резюмировал он.

Как сообщали Юга.ру, систему видеопомощи арбитрам также будут использовать на чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.